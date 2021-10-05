МОЗ: У «помаранчевій» зоні карантину перебувають вже 8 областей

Кількість областей, які відповідають критеріям «помаранчевої» зони карантину, зросла до 8.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.

До цього переліку увійшли Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області. Інші області поки перебувають у «жовтій» зоні карантину.