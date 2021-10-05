МОЗ: У «помаранчевій» зоні карантину перебувають вже 8 областей

Кількість областей, які відповідають критеріям «помаранчевої» зони карантину, зросла до 8.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя.
До цього переліку увійшли Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області. Інші області поки перебувають у «жовтій» зоні карантину.
У «помаранчевій» зоні діють обмеження «жовтої», але місцева влада на свій розсуд може вводити додаткові обмеження.
- З 23 вересня на всій території України встановили «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, запрацювали нові карантинні обмеження. Вони стосуються всіх українців, окрім вакцинованих, людей з негативним результатом тесту і тих, хто нещодавно перехворів на ковід.
- 4 жовтня мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто не зможе уникнути «червоної» зони карантину, запровадженого через коронавірус.
- За добу 4 жовтня в Україні зафіксували 9 846 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужали 4 229 пацієнтів, а 317 людей померли від ускладнень захворювання.