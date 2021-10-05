У Франції опублікували доповідь про злочини католицьких священників. Їх жертвами стали понад 200 тисяч дітей

Близько 216 тисяч дітей стали жертвами насильства з боку католицького духовенства у Франції з 1950 року.

Про це повідомляє BBC.

Такі дані оприлюднив голова комісії з розслідування зловживань з боку церкви Жан-Марк Сове. Він припустив, що це число може зрости до 330 тисяч, якщо включити в нього жертв мирян, які не були священнослужителями, але мали інші звʼязки з церквою, як-от католицькі школи та молодіжні програми.

Звіт ґрунтується на архівах церкви, судів і поліції, а також на інтервʼю з потерпілими. Зазначається, що більшість справ, розглянутих комісією, вважаються занадто старими для судового переслідування відповідно до французького законодавства.

За оцінками Сове, від 2,9 до 3,2 тисячі священнослужителів-педофілів служили у французькій католицькій церкві з 1950-х років.

Розслідування було замовлено католицькою церквою Франції у 2018 році після низки скандалів в інших країнах. Для нього провели опитування на замовлення Французького національного інституту охорони здоровʼя та медичних досліджень. Інститут співпрацював з агентством IFOP, яке займається опитуваннями. В рамках дослідження опитали понад 28 тисяч осіб у віці старше 18 років в період з листопада 2020 року по січень поточного року.