Во Франции опубликовали доклад о преступлениях католических священников. Их жертвами стали более 200 тысяч детей

Около 216 тысяч детей стали жертвами жестокого обращения со стороны католического духовенства во Франции с 1950 года.

Об этом сообщает BBC.

Такие данные обнародовал глава комиссии по расследованию злоупотреблений со стороны церкви Жан-Марк Сове. Он предположил, что это число может вырасти до 330 тысяч если включить в него жертв прихожан, которые не были священнослужителями, но имели другие связи с церковью, такие как католические школы и молодежные программы.

Отчет основан на архивах церкви, судов и полиции, а также на интервью с потерпевшими. Отмечается, что большинство дел, рассмотренных комиссией, считаются слишком старыми для судебного преследования в соответствии с французским законодательством.

По оценкам Сове, от 2,9 до 3,2 тысячи священнослужителей-педофилов служили во французской католической церкви с 1950-х годов.

Расследование было заказано католической церковью Франции в 2018 году после ряда скандалов в других странах. В его рамках был проведен опрос по заказу Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований. Институт сотрудничал с агентством IFOP, которое занимается опросами. В рамках исследования опросили более чем 28 тысяч человек в возрасте старше 18 лет в период с ноября 2020 года по январь текущего года.