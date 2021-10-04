Колишня премʼєрка Данії звинуватила померлого експрезидента Франції у домаганнях

Колишня премʼєр-міністр Данії Гелле Торнінг-Шмідт звинуватила вже померлого експрезидента Франції Валері Жискара дʼЕстена у домаганнях.

Про це повідомляє France 24.

Торнінг-Шмідт написала про інцидент у своїх мемуарах, які вийшли напередодні. За її словами, Жискар дʼЕстен торкався її стегна під столом на вечері у французькому посольстві в Копенгагені в 2002 або 2003 році.

Торнінг-Шмідт назвала це божевіллям, через яке була змушена відсісти від експрезидента Франції.

«У наші дні це можна було б розцінити як сексуальне домагання. Тоді все було не так. Був інший час, але я вважала це недоречним, і та ситуація мене дуже розлютила», — розповіла політик данському виданню Ritzau.