Колишня премʼєрка Данії звинуватила померлого експрезидента Франції у домаганнях

Колишня премʼєр-міністр Данії Гелле Торнінг-Шмідт звинуватила вже померлого експрезидента Франції Валері Жискара дʼЕстена у домаганнях.
Про це повідомляє France 24.
Торнінг-Шмідт написала про інцидент у своїх мемуарах, які вийшли напередодні. За її словами, Жискар дʼЕстен торкався її стегна під столом на вечері у французькому посольстві в Копенгагені в 2002 або 2003 році.
Торнінг-Шмідт назвала це божевіллям, через яке була змушена відсісти від експрезидента Франції.
«У наші дні це можна було б розцінити як сексуальне домагання. Тоді все було не так. Був інший час, але я вважала це недоречним, і та ситуація мене дуже розлютила», — розповіла політик данському виданню Ritzau.
- У серпні на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях у відставку пішов губернатор штату Нью-Йорк Куомо. На початку серпня генеральний прокурор Нью-Йорка оприлюднив результати розслідування, згідно з яким Куомо сексуально домагався щонайменше 11 жінок. Деякі з жінок стверджували, що він їх лапав і схиляв до сексу.
- У тому ж серпні уряд Молдови відкликав з посади посла в Росії Володимира Головатюка. ЗМІ повідомляли, що він домагався однієї зі співробітниць дипмісії і голяка бігав посольством.