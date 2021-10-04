Бывшая премьер Дании обвинила умершего экс-президент Франции в домогательствах

Бывшая премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт обвинила уже умершего экс-президента Франции Валери Жискара дʼЭстена в домогательствах.
Об этом сообщает France 24.
Торнинг-Шмитт написала об инциденте в своих мемуарах, которые вышли накануне. По ее словам, Жискар дʼЭстен касался ее бедра под столом на ужине во французском посольстве в Копенгагене в 2002 или 2003 году.
Торнинг-Шмитт назвала это безумием, из-за которого была вынуждена отсесть от экс-президента Франции.
«В наши дни это можно было бы расценить как сексуальное домогательство. Тогда все было не так. Было другое время, но я считала это неуместным, и та ситуация меня очень разозлила», — рассказала политик датскому изданию Ritzau.
- В августе на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в отставку ушел губернатор штата Нью-Йорк Куомо. В начале августа генеральный прокурор Нью-Йорка обнародовал результаты расследования, согласно которому Куомо сексуально домогался по меньшей мере 11 женщин. Некоторые из женщин утверждали, что он их лапал и склонял к сексу.
- В том же августе правительство Молдовы отозвало с должности посла в России Владимира Головатюка. СМИ сообщали, что он домогался одной из сотрудниц дипмиссии и голышом бегал по посольству.