Бывшая премьер Дании обвинила умершего экс-президент Франции в домогательствах

Бывшая премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт обвинила уже умершего экс-президента Франции Валери Жискара дʼЭстена в домогательствах.

Об этом сообщает France 24.

Торнинг-Шмитт написала об инциденте в своих мемуарах, которые вышли накануне. По ее словам, Жискар дʼЭстен касался ее бедра под столом на ужине во французском посольстве в Копенгагене в 2002 или 2003 году.

Торнинг-Шмитт назвала это безумием, из-за которого была вынуждена отсесть от экс-президента Франции.

«В наши дни это можно было бы расценить как сексуальное домогательство. Тогда все было не так. Было другое время, но я считала это неуместным, и та ситуация меня очень разозлила», — рассказала политик датскому изданию Ritzau.