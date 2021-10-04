Клінт Іствуд виграв суд на $6 млн у компанії з Литви. Вона взяла його образ для просування продуктів з канабісу

Голлівудський актор Клінт Іствуд виграв судовий позов на $6,1 млн проти компанії в Литві, яка використовувала його зображення, щоб продемонструвати нібито підтримку з його боку їхньої продукції.

Про це пише видання The New York Times.

Кошти стягнули з компанії Mediatonas UAB. Минулого року Іствуд подав два позови до федерального суду в Лос-Анджелесі проти трьох виробників і маркетологів CBD, чиї продукти були представлені в онлайн-статті, у якій стверджувалося, що він начебто підтримує CBD-продукти. Також позов подали проти 10 інтернет-магазинів, яких Іствуд звинуватив у маніпулюванні результатами пошуку через метатеги. Саме Mediatonas UAB займалося просуванням продуктів із використанням образу Іствуда.

Зокрема, згідно з першим позовом, онлайн-стаття містила фальшиве інтерв’ю виданню з фотографією Іствуда.