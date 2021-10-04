У Японії обрали нового премʼєр-міністра

У понеділок, 4 жовтня, парламент Японії обрав премʼєр-міністром Фуміо Кісіду, колишнього міністра закордонних справ — він став сотим главою уряду.

Про це повідомляє Associated Press.

Присягу новий премʼєр та його кабінет складуть цього ж дня на церемонії. Очікується, що він звільнить 18 з 20 міністрів уряду. Також у кабміні будуть три жінки — при попередньому премʼєрі їх було двоє.

Кісіда на цій посаді замінить Йосіхіде Сугу, який пішов у відставку після одного року перебування на посаді — країна була невдоволена тим, як він впорався із пандемією.

Очікується, що Кісіда виступить з програмною промовою в парламенті в пʼятницю, 8 жовтня. Одним з перших його розпоряджень на посаді глави уряду буде розпуск нижньої палати парламенту та призначення виборів на 31 жовтня.

Минулого тижня Кісіда заявив, що його головним пріоритетом буде економіка: він прагне підняти дохід більшого числа людей і створити цикл зростання і розподілу.

64-річний Кісіда походить із родини політиків та відомий як поміркований ліберал. Він критично ставився до економічної політики колишнього премʼєр-міністра Сіндзо Абе, стверджуючи, що від неї багатіють тільки багаті. Кісіда пообіцяв витратити мільярди доларів, щоб допомогти економіці Японії оговтатися від наслідків пандемії, а також запропонував створити «агентство з управління кризовими ситуаціями в галузі охорони здоровʼя» для боротьби з коронавірусом. Критики описують його як «ввічливу та нудну людину».