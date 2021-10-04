В Японии избрали нового премьер-министра

В понедельник, 4 октября, парламент Японии избрал премьер-министром Фумио Кисиду, бывшего министра иностранных дел — он стал сотым главой правительства.

Об этом сообщает Associated Press.

Присягу новый премьер и его кабинет принесут в этот же день на церемонии. Ожидается, что он уволит 18 из 20 министров правительства. Также в Кабмине будут три женщины — при предыдущем премьере их было двое.

Кисида на этом посту заменит Йосихиде Сугу, который ушел в отставку после одного года пребывания в должности — страна была недовольна тем, как он справился с пандемией.

Ожидается, что Кисида выступит с программной речью в парламенте в пятницу, 8 октября. Одним из первых его распоряжений на посту главы правительства будет роспуск нижней палаты парламента и назначение выборов на 31 октября.

На прошлой неделе Кисида заявил, что его главным приоритетом будет экономика: он стремится поднять доход большего числа людей и создать цикл роста и распределения.

64-летний Кисида происходит из семьи политиков и известен как умеренный либерал. Он критически относился к экономической политике бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, утверждая, что от нее богатеют только богатые. Кисида пообещал потратить миллиарды долларов, чтобы помочь экономике Японии оправиться от последствий пандемии, а также предложил создать «агентство по управлению кризисными ситуациями в области здравоохранения» для борьбы с коронавирусом. Критики описывают его как «вежливого и скучного человека».