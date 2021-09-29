В Японии определились с единым кандидатом на пост нового премьер-министра

В Японии выбрали лидера Либерально-демократической партии и нового главу правительства — им стал экс-министр иностранных дел Фумио Кисида.

Как сообщает Интерфакс-Украина, во втором туре выборов Кисида победил другого кандидата — министра по делам административной реформы, который отвечает за вакцинацию в стране, Таро Кано — за них проголосовали 257 и 170 граждан соответственно.

Также отмечается, что в первом туре разрыв между этими кандидатами составлял один голос: 256 голосов было за Кисиду и 255 — за Коно.

Согласно японской политической традиции, лидер правящей партии становится премьер-министром страны. Утверждение нового главы правительства должно состояться в парламенте 4 октября.