Премьер-министр Японии уходит в отставку

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил, что уходит в отставку.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Суги, основанием для его решения стало падение рейтинга поддержки ниже 30%, в том числе из-за непопулярных шагов в борьбе с коронавирусом.
Действующий глава правительства заявил, что уйдет с должности после того как «подготовит почву для нового премьера».
«Я хочу сосредоточиться на борьбе с коронавирусом в стране, поэтому решил не участвовать в гонке за лидерство в партии. Нужны большие силы как для борьбы с инфекцией, так и для подготовки к гонке за лидерство», — сказал Суга журналистам.
Отметим, Суга будет находиться на должности до выборов, запланированных на 29 сентября.
- 28 августа 2020 года Синдзо Абэ подал в отставку после 8-летнего пребывания на этом посту. Синдзо Абэ возглавил Либерально-демократическую партию в 2006 году и стал премьером, но через год подал в отставку из-за проблем со здоровьем. В 2009 году ЛДП потеряла власть, но в 2012 году снова победила на выборах. С тех пор Синдзо Абэ был премьер-министром страны.
- В сентябре того же года парламент Японии утвердил на пост премьер-министра страны 71-летнего Есихидэ Сугу.