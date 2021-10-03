В Ізраїлі посилили карантинні заходи. COVID-сертифікат зможуть отримати лише ті, хто вакцинувалися трьома дозами

Уряд Ізраїлю посилив карантинні заходи в країні на тлі спалаху коронавірусу. Для отримання електронного COVID-сертифіката тепер потрібно зробити три щеплення від хвороби.

Про це пише The Associated Press.

Такі зміни зачеплять близько двох мільйонів жителів країни, які отримали лише дві дози вакцини, але ще не встигли отримати бустерну дозу. Ізраїль став першою країною, яка зробила бустерну дозу необхідною умовою для отримання сертифіката про вакцинацію.

Водночас ті, хто отримали дві дози або нещодавно перехворіли на коронавірус, отримають пропуск на шість місяців. З ним вони теж зможуть відвідувати громадські приміщення.

Десятки ізраїльтян вийшли на акції протесту через такі дії уряду. Вони вважають це примусовою вакцинацією.