В Ізраїлі четвертий день фіксують понад 10 тисяч випадків COVID. Португалія та Швеція заборонили ізраїльтянам вʼїзд

В Ізраїлі за добу виявили 11 210 випадків інфікування коронавірусом, і цей показник уже четвертий день поспіль не падає менше 10 тисяч випадків. Днем раніше в Ізраїлі захворіла рекордна кількість людей — 11 265.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Загальна кількість летальних випадків становить 7 122 — це при тому, що у країні проживають 9,05 мільйона людей.