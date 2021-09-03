В Израиле четвертый день фиксируют более 10 тысяч случаев COVID. Португалия и Швеция запретили израильтянам въезд

В Израиле за сутки выявили 11 210 случаев инфицирования коронавирусом, и этот показатель уже четвертый день подряд не падает меньше 10 тысяч случаев. Днем ранее в Израиле заболело рекордное количество людей — 11 265.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Общее количество летальных случаев составляет 7 122 — это при том, что в стране проживают 9,05 миллиона человек.