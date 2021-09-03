В Израиле четвертый день фиксируют более 10 тысяч случаев COVID. Португалия и Швеция запретили израильтянам въезд

В Израиле за сутки выявили 11 210 случаев инфицирования коронавирусом, и этот показатель уже четвертый день подряд не падает меньше 10 тысяч случаев. Днем ранее в Израиле заболело рекордное количество людей — 11 265.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Общее количество летальных случаев составляет 7 122 — это при том, что в стране проживают 9,05 миллиона человек.
Согласно отчету Минздрава Израиля:
- 41% всех инфицированных — люди в возрасте от 0 до 19 лет;
- 9% — люди старше 60 лет;
- 76% тяжелобольных составляют люди старше 60 лет;
- 64% населения получили первую дозу вакцины против коронавируса;
- 59% населения получили вторую дозу вакцины против коронавируса;
- 27% населения получили третью дозу вакцины против коронавируса.
Сейчас количество случаев заражения COVID-19 в Израиле продолжает расти, хотя страна стала первой в мире, где полностью завершили кампанию вакцинации населения. Специалисты связывают это с распространением штамма «Дельта».
Кроме того, Португалия и Швеция временно запретили въезд израильтянам, даже тем, кто полностью вакцинирован или уже переболел.
Специальная комиссия Минздрава Израиля разрешила вакцинацию третьей бустерной дозой людей в возрасте от 40 лет. Также специалисты рекомендуют в третий раз вакцинироваться работникам системы образования и беременным.