Зеленський оцінив роботу «Слуги народу» на 3+, свою — на 7—8

Президент Володимир Зеленський на виїзному засіданні фракції «Слуга народу» у Трускавці заявив, що оцінює роботу «слуг» на сьогодні на три з плюсом за 5-бальною шкалою.

Про це він заявив у коментарі «Українській правді».

«Не вистачає досвіду. Я бачу велику кількість людей, які дуже сильно підтягнулися. Є потужні люди, яких, вибачте, що я так кажу, ніколи не було в Україні, не було багато таких людей. З точки зору цифровізації, інфраструктури, енергетики в таких боях і конкуренції, які у нас є на міжнародній арені», — сказав президент, даючи характеристику фракції.

Відповідаючи на запитання, як він сам змінився і як оцінює свою роботу, Зеленський сказав: «Я думаю, що не маю права ставити собі високу оцінку. 7—8, так кажуть? За 12-бальною. Я думаю, я там десь посередині».