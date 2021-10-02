Прокуратура передала до суду справу проти організаторів катівні «Ізоляція» в окупованому Донецьку

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт проти 8 бойовиків «ДНР», яких підозрюють в організації роботи підпільної вʼязниці «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

У період 2014—2017 років двоє представників «служби спеціальних операцій Міністерства державної безпеки ДНР» організували захоплення та незаконне утримання мирних жителів і полонених Збройних сил України у в’язниці «Ізоляція» в Донецьку.

За їхніми злочинними наказами шестеро так званих конвоїрів і охоронців підпільної в’язниці незаконно утримували в нелюдських умовах 24 людини. Обвинувачені жорстоко поводились з полоненими, застосовували до них психологічне та фізичне насильство, катували та примусово залучали до праці.

Вказаних бойовиків звинувачують у торгівлі людьми, керівництві та участі у злочинній організації, участі в терористичній організації, участі в діяльності не передбачених законами України воєнізованих формувань, порушенні законів і звичаїв війни. Оскільки обвинувачені переховуються від слідства, їх судитимуть заочно.