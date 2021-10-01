Уряд почав роботу над законопроєктом про амністію людей з окупованих територій

Кабінет міністрів почав підготовку законопроєкту щодо амністії жителів окупованих територій Донецької та Луганської областей, які співпрацювали з окупантами. У ньому пропишуть процедуру амністії та визнання деяких документів.

Про це заявив віцепремʼєр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час виступу на «Х щорічному судовому форумі», пише «РБК Україна» .

За його словами, Венеціанська комісія 15 жовтня розгляне законопроект про перехідний період, хоча уряд вже почав роботу над законопроєктом.