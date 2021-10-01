Правительство начало работу над законопроектом об амнистии людей с оккупированных территорий

Кабинет министров начал подготовку законопроекта об амнистии жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, которые сотрудничали с оккупантами. В нем пропишут процедуру амнистии и признание некоторых документов.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время выступления на «Х ежегодном судебном форуме», пишет «РБК Украина».

По его словам, Венецианская комиссии 15 октября рассмотрит законопроект о переходном периоде, хотя правительство уже начало работу над законопроектом.