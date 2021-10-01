Японська принцеса оголосила дату весілля зі своїм одногрупником. Заради нього вона відмовилася від титулу

Японська принцеса Мако та її наречений, колишній одногрупник без знатного походження, Кей Комура оголосили, що одружаться 26 жовтня. Про це повідомляє CNN.

29-річна онучка колишнього імператора Акіхіто та її наречений Комура вперше оголосили про свої заручини в 2017 році. Однак дату весілля перенесли через фінансові суперечки.

Принцеса Мако і Комура познайомилися під час навчання в Міжнародному християнському університеті в Токіо в 2012 році. До того, як його представили як королівського нареченого, Комура був більш відомий як «Морський принц» — після участі в кампанії з пляжного туризму.