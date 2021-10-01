Японская принцесса объявила дату свадьбы со своим одногруппником. Ради него она отказалась от титула

Японская принцесса Мако и ее жених, бывший одногруппник без знатного происхождения, Кей Комура объявили, что поженятся 26 октября. Об этом сообщает CNN.

29-летняя внучка бывшего императора Акихито и ее жених Комура впервые объявили о своей помолвке в 2017 году. Однако дату свадьбы перенесли из-за финансовых споров.

Принцесса Мако и Комура познакомились во время учебы в Международном христианском университете в Токио в 2012 году. До того, как его представили в качестве королевского жениха, Комура был более известен как «Морской принц» —после участия в кампании по пляжному туризму.