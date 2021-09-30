З Росії до Узбекистану хочуть депортувати правозахисницю. Побоюючись тортур, вона попросила притулку в Україні

З Росії в Узбекистан хочуть депортувати правозахисницю Валентину Чупик. Її представники звернулися до посольства та консульства для отримання притулку в Україні.

Про це пише «Радіо Свобода».

Чупик відома своєю діяльністю щодо захисту прав мігрантів. Кілька днів тому її затримали в московському аеропорту. Жінці оголосили про анулювання статусу біженця і заборону на вʼїзд до Росії. Після цього її відправили до спецприймальника для очікування на депортацію до Узбекистану, громадянкою якої вона є.

Повідомляється, що в четвер до неї прийшли співробітники консульства Узбекистану, щоб сфотографувати на свідоцтво для повернення на батьківщину. Чупик побоюється, що в Узбекистані на неї чекають переслідування й тортури. «Радіо Свобода» зазначає, що російський Комітет проти тортур попросив Європейський суд з прав людини заборонити депортацію Чупик. ЄСПЛ задовольнив прохання правозахисників, заборонивши висилати Чупик щонайменше до 17 жовтня.

Видання повідомляє, що Чупик багато років живе в Москві, її організація «Тонг Жахон» надає юридичну допомогу трудовим мігрантам.