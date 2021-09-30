Из России в Узбекистан хотят депортировать правозащитницу. Опасаясь пыток, она попросила убежища в Украине

Из России в Узбекистан хотят депортировать правозащитницу Валентину Чупик. Ее представители обратились в посольство и консульство для оформления убежища в Украине.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Чупик известна своей деятельностью по защите прав мигрантов. Несколько дней назад ее задержали в московском аэропорту. Женщине объявили об аннулировании статуса беженца и запрете на въезд в Россию. После этого ее отправили в спецприемник в ожидании депортации в Узбекистан, гражданкой которого она является.

Сообщается, что в четверг к ней пришли сотрудники консульства Узбекистана, чтобы сфотографировать для свидетельства на возвращение в страну. Чупик опасается, что в Узбекистане ее ждут преследования и пытки. «Радио Свобода» отмечает, что российский Комитет против пыток попросил Европейский суд по правам человека запретить депортацию Чупик. ЕСПЧ удовлетворил просьбу правозащитников, запретив высылать Чупик как минимум до 17 октября.

Издание сообщает, что Чупик много лет живет в Москве, ее организация «Тонг Жахони» оказывает юридическую помощь трудовым мигрантам.