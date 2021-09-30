Суд оштрафував латвійську авіакомпанію за польоти над Кримом без дозволу

Господарський суд Київської області наклав штраф на латвійську авіакомпанію PRIMERA AIR NORDIC, яка літала над Кримом та Чорним морем без дозволу України.

Про це пише прокуратура АР Крим та Севастополя у своєму Facebook.

«Рішенням Господарського суду Київської області задоволено позовну заяву прокуратури АР Крим та м. Севастополя до авіакомпанії «PRIMERA AIR NORDIC» про стягнення заборгованості за надані їй аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем, загальною сумою близько 150 тисяч грн», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що наразі прокуратурою встановлено 7 авіакомпаній, які порушували правила та заборгували Україні близько 7 млн гривень.

Сама ж компанія збанкрутувала та припинила свою діяльність у 2018 році.