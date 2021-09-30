У Гібралтарі знайшли печерну камеру, яка була закритою 40 тисяч років. У ній жили неандертальці

У Гібралтарі у печері науковці виявили кімнату, якій не менше 40 тисяч років, там раніше жили неандертальці. Ця знахідка може привести до революційних відкриттів про їхній спосіб життя. Про це повідомляє CNN.

Археологи з Національного музею Гібралтару з 2012 року працюють над пошуком потенційних заблокованих кімнат і проходів у печері Авангард — частині печерного комплексу Горам, який внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Науковці виявили кімнату глибиною 13 метрів в задній частині печери, а також низку інших відкриттів: останки рисі, гієни і грифона, а також подряпини на стінах, які залишила невідома мʼясоїдна тварина.

Клайв Фінлейсон, директор і головний науковий співробітник Гібралтарського національного музею, розповів CNN, що у камері були виявлені свідчення життєдіяльності неандертальців. Археологи сподіваються, що подальші розкопки печери можуть привести до бічних камер і місця поховання.

Команда кілька років тому знайшла молочний зуб неандертальця віком близько 4 років, а зараз (після цього відкриття) висунула гіпотезу, що гієна могла вкрасти дитину з цієї самої кімнати і зʼїсти її, однак залишається відкритим питання: а де інші рештки дитини, адже їх ще не знаходили.