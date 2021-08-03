Археологи зʼясували, що лінії у печері в Іспанії залишили неандертальці понад 60 тисяч років тому

Міжнародна команда палеоархеологів провела детальний аналіз стародавнього наскального живопису у печері Куева-де-Ардалес на півдні Іспанії, і прийшла до висновку, що творцями цих малюнків були неандертальці понад 60 тисяч років тому.
Про це йдеться у дослідженні в американському науковому журналі PNAS, яке цитує BBC.
Науковці аналізували частково розмальовану сталагмітовову вежу у печері. Примітивні лінії на ній спочатку сприйняли як природний феномен: вони зʼявляються, наприклад, коли насичена залізом вода стікає по поверхні і висихає. Однак виявилось, що виявлені пігменти червоної охри є формою наскального мистецтва. Малюнки залишили близько 65 тисяч років тому, ймовірно, неандертальці, оскільки тоді вони були єдиними людськими мешканцями Європи (людина розумна тоді ще не заселяла регіон).
Дослідження також показало, що пігмент застосовувався у різний час, іноді з інтервалом понад 10 тисяч років. Тобто покоління неандертальців з часом повернулися на це місце, щоб зробити символічні написи. Також вчені зʼясували, що текстура не відповідає природним зразками, які відібрали у цій же печері. Це означає, що охру сюди принесли з якогось зовнішнього джерела.
Автори дослідження заявили, що маркування не було «мистецтвом» у вузькому сенсі слова, а скоріше результатом «графічної поведінки» — так вони створювали візуальні символи. Дослідники говорять, що це дослідження додасть доказів того, що інтелектуальні здібності наших еволюційних родичів могли бути недооцінені.
Печеру Куева-де-Ардалес виявили у 1821 році після землетрусу, тоді знайшли прихований вхід до неї.
- Пошкодження на кістках наших далеких родичів — неандертальців, знайдених у Іспанії, свідчать про те, що ці давні люди переживали люті морози, впадаючи в сплячку, як це роблять ведмеді, кажани чи їжаки.
- Вивчення анатомії кисті та пальців неандертальців показало, що вони дуже вміло поводилися зі списами, молотками та іншими знаряддями праці з довгими ручками. Зʼясувалося, що великий палець неандертальців міг сильніше витягуватися і вигинатися назовні, але значно гірше згинався всередину і рухався в сторони.