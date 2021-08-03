Археологи зʼясували, що лінії у печері в Іспанії залишили неандертальці понад 60 тисяч років тому

Міжнародна команда палеоархеологів провела детальний аналіз стародавнього наскального живопису у печері Куева-де-Ардалес на півдні Іспанії, і прийшла до висновку, що творцями цих малюнків були неандертальці понад 60 тисяч років тому.

Про це йдеться у дослідженні в американському науковому журналі PNAS, яке цитує BBC.

Науковці аналізували частково розмальовану сталагмітовову вежу у печері. Примітивні лінії на ній спочатку сприйняли як природний феномен: вони зʼявляються, наприклад, коли насичена залізом вода стікає по поверхні і висихає. Однак виявилось, що виявлені пігменти червоної охри є формою наскального мистецтва. Малюнки залишили близько 65 тисяч років тому, ймовірно, неандертальці, оскільки тоді вони були єдиними людськими мешканцями Європи (людина розумна тоді ще не заселяла регіон).