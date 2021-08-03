Археологи выяснили, что линии в пещере в Испании оставили неандертальцы более 60 тысячи лет назад

Международная команда палеоархеологов провела детальный анализ древней наскальной живописи в пещере Куэва-де-Ардалес на юге Испании, и пришла к выводу, что создателями этих рисунков были неандертальцы более 60 тысяч лет назад.

Об этом говорится в исследовании в американском научном журнале PNAS, которое цитирует BBC.

Ученые анализировали частично разрисованную сталагмитововую башню в пещере. Примитивные линии на ней сначала восприняли как природный феномен: они появляются, например, когда насыщенная железом вода стекает по поверхности и высыхает. Однако оказалось, что обнаруженные пигменты красной охры является формой наскального искусства. Рисунки оставили около 65 тысяч лет назад, вероятно, неандертальцы, поскольку тогда они были единственными человеческими жителями Европы (человек разумный тогда еще не заселял регион).