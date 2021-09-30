На Гаваях прокинувся один з найбільших вулканів на Землі

В ніч на 30 вересня на Гаваях почав вивергати лаву один з найбільших та найактивніших вулканів на Землі — Кілауеа.

Про це повідомляє Гавайський національний парк вулканів.

У Геологічній службі США також підтвердили, що у кратері Халемаумау на вершині вулкана розпочалося виверження. Наразі вулкан бушує тільки в межах парку, тому не несе загрози для людей і довкілля.

«Ми не бачимо жодних ознак того, що лава рухається до нижньої частини східної рифтової зони, де живуть люди. Наразі вся вулканічна діяльність відбувається у межах парку», — зазначив дослідник Геологічної служби США Кен Хон.

Кілауеа — це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах, його висота становить 1 247 метрів. Вулкан часто відвідують туристи, а біля його вершини побудований музей, де зібрано відомості про вулкани Національного парку та їхні виверження.