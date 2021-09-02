Кисень на планеті міг зʼявитися задовго до кисневої катастрофи. Дослідники пояснили, до чого тут вулкани

Вважається, що кисень у великих кількостях уперше зʼявився на Землі близько 2,4 мільярда років тому — під час так званої кисневої катастрофи. Це пояснюють масштабним поширенням живих організмів, здатних до фотосинтезу.

Однак у 2007 році дослідники знайшли ознаки більш ранньої появи кисню на планеті, пише Big Think.

Це був короткий період за 50—100 мільйонів років до кисневої катастрофи, що доводять докази, знайдені у сланцевій формації Маунт Макрей у Західній Австралії.

Тоді вчені припустили, що такий викид стався внаслідок тимчасового скорочення фізичних і хімічних процесів на планеті. Але автор нового дослідження, геолог з Вашингтонського Університету Роджер Бьюїк вважає, що все було інакше.

Результати його дослідження показують, що короткочасні викиди кисню відбувалися через збільшення його виробництва на Землі, а не через скорочення геологічних процесів. Відтак кисень на планеті виробляли мікроби, які харчуються фосфором, що потрапляє у воду з вулканічних і лавових полів.

«Існують й інші поживні речовини, які можуть підживлювати біологічну активність у короткостроковій перспективі, але фосфор є найбільш важливим у довгостроковій перспективі», — зазначає провідний автор дослідження Яна Мейкснерова.