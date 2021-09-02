Кислород на планете мог появиться задолго до кислородной катастрофы. Ученые объяснили, при чем здесь вулканы

Считается, что кислород в больших количествах впервые появился на Земле около 2,4 миллиарда лет назад — во время так называемой кислородной катастрофы. Это объясняют масштабным распространением живых организмов, способных к фотосинтезу.

Однако в 2007 году исследователи нашли признаки более раннего появления кислорода на планете, пишет Big Think.

Это был короткий период за 50—100 миллионов лет до кислородной катастрофы, о чем свидетельствуют доказательства, найденные в сланцевой формации Маунт МакРей в Западной Австралии.

Тогда ученые предположили, что такой выброс появился в результате временного сокращения физических и химических процессов на планете. Но автор нового исследования, геолог из Вашингтонского Университета Роджер Бьюик считает, что все было иначе.

Результаты его исследования показывают, что кратковременные выбросы кислорода происходили из-за увеличения его производства на Земле, а не из-за сокращения геологических процессов. Так, кислород на планете производили микробы, питающиеся фосфором, который попадает в воду из вулканических и лавовых полей.

«Существуют и другие питательные вещества, которые могут подпитывать биологическую активность в краткосрочной перспективе, но фосфор является наиболее важным в долгосрочной перспективе», — отмечает ведущий автор исследования Яна Мейкснерова.