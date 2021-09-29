В МВС створять Офіс з питань захисту бізнесу. Його координуватиме Антон Геращенко

У структурі Міністерства внутрішніх справ буде створено Офіс з питань захисту бізнесу, який за планом повинен поліпшити комунікацію з підприємцями та їх захист.

Про це заявив міністр Денис Монастирський.

За словами міністра, курируватиме нову структуру його радник Антон Геращенко, а перший заступник Євген Єнін відповідатиме за захист бізнесу. Від Нацполіції в Офіс увійдуть голова Нацполіції Ігор Клименко і заступник керівника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв. Загальний контроль за роботою структури буде за Монастирським.