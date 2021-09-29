В МВД создадут Офис по вопросам защиты бизнеса. Координировать его будет Антон Геращенко

В структуре Министерства внутренних дел будет создан Офис по вопросам защиты бизнеса, который по плану должен улучшить коммуникацию с предпринимателями и их защиту.
Об этом заявил министр Денис Монастырский.
По словам министра, курировать новую структуру будет его советник Антон Геращенко, а первый заместитель Евгений Енин будет отвечать за защиту бизнеса. От Нацполиции в Офис войдут глава Нацполиции Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой структуры будет за Монастырским.
«Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны поработать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и горючего. По оценкам экспертов, миллиарды гривен бюджет недополучает, поскольку большая часть этого рынка находится в тени. Это противодействие рейдерству. Также борьба с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере. Четвертым пунктом остается борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав», — заявил министр.
- Ранее Монастырский заявил, что до конца года в Украине создадут единый реестр оружия.
- Также МВД увеличит количество офицеров общин и закупит больше нагрудных камер для того, чтобы повысить доверие к полиции.