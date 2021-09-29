В МВД создадут Офис по вопросам защиты бизнеса. Координировать его будет Антон Геращенко

В структуре Министерства внутренних дел будет создан Офис по вопросам защиты бизнеса, который по плану должен улучшить коммуникацию с предпринимателями и их защиту.

Об этом заявил министр Денис Монастырский.

По словам министра, курировать новую структуру будет его советник Антон Геращенко, а первый заместитель Евгений Енин будет отвечать за защиту бизнеса. От Нацполиции в Офис войдут глава Нацполиции Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой структуры будет за Монастырским.