Глава МВД: До конца года в Украине создадут единый реестр оружия

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что до конца года в Украине создадут единый реестр оружия.

Об этом он сказал на презентации приоритетных направлений работы МВД.

«Фактически наша цель — до конца года создать единый реестр оружия и совместно с коллегами из Верховной Рады принять закон об оружии. Это одна из тех новаций, которая должна быть обеспечена уже в этом году», — сказал министр.

Сейчас в Украине, по его словам, гражданин, чтобы приобрести оружие, должен собрать кучу справок, из которых часть можно фальсифицировать, привезти их в соответствующий магазин, потом купить оружие, но не получить его сразу. Затем надо обратиться еще раз в разрешительную службу и только после ряда процедур получить это оружие.