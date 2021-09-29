У Великій Британії перевірять, чи допомагає вітамін А лікувати втрату нюху при коронавірусі

Назальні краплі з вітаміном А можуть допомогти в лікуванні втрати або зміні нюху у хворих на коронавірус.

Про це пише BBC.

Таке твердження перевірять дослідники Університету Східної Англії. Під час тримісячних випробувань пацієнти-добровольці отримають такі краплі, після чого їх попросять вдихнути сильні запахи, наприклад, затхлих яєць або троянд. Сканування мозку при цьому буде перевіряти, чи відновив вітамін А пошкоджені нюхові шляхи, або «нюхові нерви».