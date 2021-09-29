В Великобритании проверят, помогает ли витамин А лечить потерю обоняния при коронавирусе

Назальные капли с витамином А могут помочь в лечении потери или изменения обоняния у больных коронавирусом.

Об этом пишет BBC.

Такое утверждение попробуют доказать исследователи Университета Восточной Англии. В ходе трехмесячных испытаний пациенты-добровольцы получат такие капли, после чего их попросят вдохнуть сильные запахи, например, тухлых яиц и роз. Сканирование мозга при этом будет проверять, восстановил ли витамин А поврежденные обонятельные нервы.