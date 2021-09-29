МВС Росії: Цього року понад 500 тисяч іноземців отримали російський паспорт. Половина — з України

З початку нинішнього року 500 тисяч іноземців отримали громадянство Росії.

Про це повідомляє «КоммерсантЪ» з посиланням на начальника Головного управління з питань міграції МВС Росії Валентину Казакову.

При цьому, за її словами, близько 50% з них — жителі України. Також російське громадянство отримували вихідці з Білорусі, Молдови та Казахстану.