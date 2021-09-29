МВД России: В текущем году более 500 тысяч иностранцев получили российский паспорт. Половина — из Украины

С начала текущего года 500 тысяч иностранцев получили гражданство России.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентину Казакову.

При этом, по ее словам, около 50% из них — жители Украины. Также российское гражданство получали выходцы из Беларуси, Молдовы и Казахстана.