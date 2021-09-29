Суд визнав невинуватим голову Державної продовольчо-зернової корпорації у справі про розтрату 88 млн гривень. САП оскаржить вирок

Сьогодні, 29 вересня, Вищий антикорупційний суд визнав невинуватими у справі про розтрату понад 88 млн гривень керівника Державної зернової корпорації і двох директорів інших компаній. Спеціальна антикорупційна прокуратура тепер готує апеляційну скаргу.

Про це повідомляє пресслужба САП.

В рамках справи слідство встановило, що керівник зернової корпорації в 2015 році підписав два договори з постачання кукурудзи з Рокитнянським комбінатом хлібопродуктів та «Васильківхлібопродуктом». У подальшому він дав вказівку на перерахування майже 50 млн гривень і 38,5 млн гривень передоплати, але товар на вищевказаних підприємствах був відсутній.

«Керівник корпорації взагалі не мав наміру виконувати зазначені угоди. Як наслідок, корпорація втратила понад 88 млн гривень, які після перерахування як передоплати були використані третіми особами на задоволення власних потреб», — заявили в САП.

Прокурори доводили вину обвинувачених за статтею про розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК), але суд визнав фігурантів невинуватими.