Шрі-Ланка скасовує ПЛР-тести для вакцинованих туристів

Міністерство охорони здоровʼя Шрі-Ланки з 1 жовтня скасовує ПЛР-тестування на коронавірус після прибуття для туристів, які пройшли повний курс вакцинації (потрібен сертифікат англійською мовою).

Про це повідомляє місцевий портал Colombo Рage.

«Повністю вакциновані туристи та жителі Шрі-Ланки, які мають довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого не раніше ніж за 72 години до вильоту, з 1 жовтня не будуть проходити додаткове ПЛР-тестування після прибуття в міжнародний аеропорт Бандаранаїке або «Маттау Раджапакса», — йдеться в повідомленні.

Для відвідування Шрі-Ланки можна предʼявити сертифікат про вакцинацію будь-якою з розроблених у світі вакцин.

Невакциновані іноземні туристи можуть отримати щеплення в готелі, в якому зупинятимуться. Для вʼїзду їм доведеться зробити повторний ПЛР-тест і пройти 12-денний карантин.

Для вʼїзду на Шрі-Ланку також необхідно отримати онлайн-візу і купити страховку.