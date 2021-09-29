Шри-Ланка отменяет ПЦР-тесты для вакцинированных туристов

Министерство здравоохранения Шри-Ланки с 1 октября отменяет ПЦР-тестирование на коронавирус по прибытии для туристов, прошедших полный курс вакцинации (нужен сертификат на английском языке).

Об этом сообщает местный портал Colombo Рage.

«Полностью вакцинированные туристы и жители Шри-Ланки, у которых есть справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сданного не ранее чем за 72 часа до вылета, с 1 октября не будут проходить дополнительное ПЦР-тестирование по прибытии в международном аэропорту Бандаранаике или «Маттала Раджапакса», — сказано в сообщении.

Для посещения Шри-Ланки можно предъявить сертификат о вакцинации любой из разработанных в мире вакцин.

Невакцинированные иностранные туристы могут сделать тест в отеле, в котором будут останавливаться. Для въезда им придется сдать повторный ПЦР-тест и пройти 12-дневный карантин.

Для въезда на Шри-Ланку также необходимо получить онлайн-визу и купить страховку.