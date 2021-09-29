Кабмін ухвалив Стратегію деокупації Криму

Кабінет міністрів на засіданні ухвалив Стратегію деокупації Криму та заходи її реалізації.
Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр Денис Шмигаль.
За його словами, документ стане дорожньою картою з повернення Криму під контроль України.
«Ми схвалюємо комплексні документи, які містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному», — зазначив він.
- 23 серпня 2021 року вперше відбувся саміт «Кримської платформи», його кінцева мета — деокупація Криму та його повернення під контроль України. На першому саміті 46 країн-учасниць ухвалили спільну декларацію, у якій підтвердили політику невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації. Вони також вимагають від Росії забезпечити повний доступ до окупованого півострову.