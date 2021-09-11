Деокупація Криму та Донбасу: США готові приєднатися до переговорів між Україною і Росією

Сполучені Штати Америки готові приєднатися до переговорів між Україною і Росією, щоб вирішити питання окупованих Криму й ОРДЛО. Однак Вашингтон висуває для цього певні умови.

Про це заявила заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на форумі «Ялтинська європейська стратегія» в Києві.

Говорячи про формат переговорів, вона нагадала, що ще за президентства Барака Обами вона разом з іншими американськими посадовцями брала участь у паралельному процесі. Зокрема, Німеччина і Франція безпосередньо були учасниками переговорів у «нормандському форматі» з Україною і Росією. Водночас США підтримували устремління, які обговорювали Київ та Москва, щоб «усунути прогалини і внести свою частку».

«Не схоже, щоб всі ті зусилля сильно зрушили процес останнім часом. Я думаю, що ми сказали Україні, Росії та європейцям, що ми готові відновити взаємодію будь-яким чином або в рамках «нормандського формату», або знову як паралельна підтримка, якщо сторони будуть бачити спосіб, завдяки якому ми будемо там корисні», — сказала Нуланд.