Кабмин принял Стратегию деоккупации Крыма

Кабинет министров на заседании принял Стратегию деоккупации Крыма и меры ее реализации.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, документ станет дорожной картой по возврату Крыма под контроль Украины.

«Мы принимаем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня», — отметил он.