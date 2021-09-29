Кабмин принял Стратегию деоккупации Крыма

Кабинет министров на заседании принял Стратегию деоккупации Крыма и меры ее реализации.
Об этом в своем Telegram-канале написал премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, документ станет дорожной картой по возврату Крыма под контроль Украины.
«Мы принимаем комплексные документы, содержащие подробные шаги деоккупации, привлекаем к этому вопросу лучших экспертов и аналитиков со всего мира. Мы также работаем с нашими партнерами и в рамках международных организаций, чтобы тема Крыма постоянно была в мировой повестке дня», — отметил он.
- 23 августа 2021 года впервые состоялся саммит «Крымской платформы», его конечная цель — деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины. На первом саммите 46 стран-участниц приняли совместную декларацию, в которой подтвердили политику непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации. Они также требуют от России обеспечить полный доступ к оккупированному полуострову.