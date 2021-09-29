В Україні для ФОПів можуть змінити податковий період звітності з квартального на щомісячний

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 29 вересня, схвалив законопроєкт, який пропонує змінити податковий період звітності з одного кварталу до одного місяця для всіх платників податків.
Про це повідомляє LIGA.net.
Проєкт закону вносить зміни до Податкового кодексу щодо подання звітності з єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування та податку на доходи фізичних осіб. Законопроєкт замінює терміни «податковий квартал» на «податковий місяць», «щоквартальний» на «щомісячний», а «квартальний» на «місячний».
Якщо Верховна Рада проголосує за проєкт закону, то зміни можуть вступити в силу вже з 1 січня 2022 року, але в ньому передбачений перехідний період на півроку для приведення всіх актів у відповідність з новими вимогами.
- У вересні 2019 року депутати ухвалили закони, що зобовʼязують ФОП використовувати касові апарати. Вони вводять систему повернення коштів покупцям за виявлення нефіскальних чеків. Окрім того, у жовтні 2019 року Зеленський підписав указ про сприятливі умови для ФОПів. Документ передбачав, що з 1 січня 2020 року підприємці зможуть замість купівлі касових апаратів і видачі паперових чеків завантажити на свій смартфон відповідний додаток і видавати за його допомогою електронні чеки.
- Але у грудні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який відтерміновує запровадження обовʼязкових РРО («касових апаратів») для більшості категорій фізичних осіб — підприємців до 1 січня 2022 року.
- 23 вересня 2021 році Рада провалила голосування щодо «касових апаратів» для ФОПів.