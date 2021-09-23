Нардепи «злили» позачергове засідання Ради і провалили голосування щодо «касових апаратів» для ФОП

Народні депутати проігнорували позачергове пленарне засідання Верховної Ради, скликане головою парламенту Дмитром Разумковим на 23 вересня.
Попри те що провести засідання вимагали 165 нардепів, у сесійній залі спочатку зареєструвався лише 161 депутат, а згодом — після проведення сигнального голосування — виявилося, що на засіданні перебувають лише 86 обранців.
Зазначимо, що законопроєкт № 2644 про скасування норм щодо розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) був знятий з порядку денного, оскільки його давно зняли з розгляду.
Законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу, якими пропонувалося скасувати норми, що зобовʼязують фізичних осіб — підприємців мати «касові апарати», набрав лише 132 голоси (з 226 необхідних) і був відхилений.
Водночас законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу щодо визначення обсягу доходів для застосування спрощеної системи оподаткування фізичних осіб — підприємців нардепи вирішили не включати в порядок денний.
Коли депутати перейшли до розгляду законопроєкту про спрощення обліку доходів фізичних осіб — підприємців і виступили доповідачі по основному проєкту та альтернативному, заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк, яка вела засідання, поставила на голосування пропозицію кількох фракцій перевірити кількість народних депутатів у сесійній залі.
Зареєструвалося лише 86 народних депутатів, тож Кондратюк закрила позачергове засідання.
- Раніше очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що засідання проведуть за ініціативи позафракційного нардепа Олександра Дубінського.
- У вересні 2019 року депутати ухвалили закони, що зобовʼязують ФОП використовувати касові апарати. Вони вводять систему повернення коштів покупцям за виявлення нефіскальних чеків. Окрім того, у жовтні 2019 року Зеленський підписав указ про сприятливі умови для ФОПів. Документ передбачав, що з 1 січня 2020 року підприємці зможуть замість купівлі касових апаратів і видачі паперових чеків завантажити на свій смартфон відповідний додаток і видавати за його допомогою електронні чеки.
- Але у грудні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який відтерміновує запровадження обовʼязкових РРО («касових апаратів») для більшості категорій фізичних осіб — підприємців до 1 січня 2022 року.