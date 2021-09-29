Студенти з Нідерландів зібрали електрофургон, на якому хочуть перетнути Європу без підзарядки

У Нідерландах команда студентів вирушить у подорож до Іспанії на електричному фургоні, який вони самі розробили. Автофургон, зо заряджається від сонячної енергії, отримав дорожню ліцензію від Управління транспортних засобів Нідерландів, що дозволяє йому пересуватися по всьому Європейському Союзу.

Про це повідомляє Sky News.

Автомобіль отримав назву Stella Vita, він живиться від сонячних батарей на даху і здатний вловлювати досить енергії, щоб проїхати до 730 кілометрів у сонячний день, а пасажири могли приймати душ, дивитися телевізор, заряджати ноутбуки і готувати каву. Фургон розвиває максимальну швидкість у 120 км/год.