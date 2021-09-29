Студенты из Нидерландов собрали электрофургон, на котором хотят пересечь Европу без подзарядки

В Нидерландах команда студентов отправится в путешествие в Испанию на электрическом фургоне, который они сами разработали. Автофургон, который заряжается от солнечной энергии, получил дорожную лицензию от Управления транспортных средств Нидерландов, что позволяет ему передвигаться по всему Европейскому Союзу.

Об этом сообщает Sky News.

Автомобиль получил название Stella Vita, он питается от солнечных батарей на крыше и способен улавливать достаточно энергии, чтобы проехать до 730 км в солнечный день, а пассажиры могли принимать душ, смотреть телевизор, заряжать ноутбуки и готовить кофе. Фургон развивает максимальную скорость в 120 км/ч.