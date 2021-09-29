З 1 жовтня Україна повністю перейде на е-лікарняні

З 1 жовтня лікарняні в Україні будуть оформлювати тільки в електронному форматі, а дані про пацієнта вноситимуть до електронної системи охорони здоровʼя.

Про це в Telegram-каналі повідомив Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради з охорони здоровʼя.

Він додав, що впровадження електронних лікарняних дозволить ефективніше боротися з корупцією, адже кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника.

За словами голови комітету, станом на 27 вересня 137 тисяч медичних працівників пройшли онлайн-навчання, 2,9 тисячі медзакладів вже оформлюють е-лікарняні. Загалом з початку роботи системи 4 червня 2021 року видали майже мільйон медичних висновків про непрацездатність.

Щоб отримати е-лікарняний, необхідно прийти на прийом до терапевта. Лікар огляне пацієнта, визначить, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, і додасть інформацію в електронну систему. Після цього пацієнту не треба відвідувати інших лікарів, аби отримати лікарняний.