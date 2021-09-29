С 1 октября Украина полностью перейдет на электронные больничные

С 1 октября больничные в Украине будут оформлять только в электронном формате, а данные о пациенте будут вносить в электронную систему здравоохранения.

Об этом в Telegram-канале сообщил Михаил Радуцкий, председатель Комитета Верховной Рады по здравоохранению.

Он добавил, что создание системы электронных больничных позволит эффективнее бороться с коррупцией, ведь каждый документ будет подтверждаться собственной электронной подписью медработника.

По словам председателя комитета, по состоянию на 27 сентября 137 тысяч медицинских работников прошли онлайн-обучение, 2,9 тысячи медучреждений уже оформляют электронные больничные. Всего с начала работы системы 4 июня 2021 выдали почти миллион медицинских заключений о нетрудоспособности.

Чтобы получить электронный больничный, необходимо прийти на прием к терапевту. Врач осмотрит пациента, определит, нужно ли направлять его на дополнительные обследования, и внесет информацию в электронную систему. После этого пациенту не нужно посещать других врачей, чтобы получить больничный.