Податкова амністія: від початку вересня українці сплатили до бюджету 1,6 млн грн

Від початку вересня у рамках податкової амністії українці задекларували 33 млн грн та сплатили до бюджету 1,6 млн грн.
Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, пише «Економічна правда».
«Безперечно, це невелика сума, але ми тільки починаємо цей рух і розуміємо, що люди дивляться, роблять оцінки. Вчора була у нас нарада — говорили про десятки тисяч дзвінків громадян, тобто уже є великий ажіотаж», — додав нардеп.
Він пояснив, що система доволі зручна та дає багато консультацій для тих, хто проводить амністію уперше.
«Це дуже зручно. Ви звертаєтесь до банку, банк відкриває рахунок, видає довідку, що ви поклали гроші. Після цього ви заповнюєте в електронному вигляді декларацію, додаєте цю довідку і відправляєте декларацію до податкової. Сплачуєте 5%. Це все, що вам треба зробити. Декларація є свідченням того, що ви амністовані на цю суму», — пояснив Гетманцев.
Податкова амністія — це спосіб легалізувати свої активи та доходи, сплативши за них податки, які не були сплачені вчасно. Таким чином влада намагається вивести з тіні певну частину економіки та повернути її у правове поле. Водночас держава в таких випадках зобов’язується не карати порушників податкового законодавства.
- Провести податкову амністію президент Володимир Зеленський обіцяв ще в червні 2019 року, після своєї інавгурації. У лютому 2021 року він зареєстрував у парламенті відповідний пакет законопроєктів.
- 15 червня Верховна Рада ухвалила цей закон із поправками до Податкового, Кримінального та інших кодексів. Документ передбачає проведення одноразового добровільного декларування активів фізосіб із 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Водночас декларантами не можуть бути особи, які в будь-який період із 1 січня 2010 року виконують або виконували в Україні публічні функції (у редакції до першого читання пропонувалося зазначити 2005 рік).