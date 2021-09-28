У Нідерландах поліція затримала політика, якого підозрює у підготовці вбивства премʼєр-міністра країни

У Нідерландах правоохоронці викрили групу людей, які готували вбивство премʼєр-міністра країни Марка Рютте.

Про це пише ВВС.

У неділю поліція затримала лідера партії Гаазької єдності Арнуда ван Доорна як підозрюваного. Його відпустили після допиту в понеділок, 27 вересня.

Гаазька прокуратура підтвердила затримання політика та зазначила, що розслідування підготовки замаху на Рютте триває. Правоохоронці підозрюють ван Доорна в тому, що він намагався зібрати інформацію для підготовки замаху.

Нідерландські ЗМІ повідомили, що за Рютте стежили «розвідники», які пов’язані з бандою наркоторговців. Після того як поліція дізналася про підготовку замаху, премʼєра країни почали посилено охороняти.

Захист ван Доорна стверджує, що підстав для його затримання немає, оскільки не було обґрунтованого підтвердження його причетності до організації замаху.