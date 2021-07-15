У Нідерландах помер відомий журналіст де Вріс, якого поранили в Амстердамі

У лікарні в Нідерландах після поранення в голову помер відомий журналіст і розслідувач Петер де Вріс.
Про це пише RTL Nieuws.
«Петер боровся до кінця, але не зміг виграти битву. Він помер в оточенні людей, які його люблять. Петер жив за своїм переконанням — на зігнутому коліні не можна бути вільним», — йдеться в заяві його родини.
Вони також зазначили, що повідомлять про місце та дату прощання і поховання журналіста, щойно їх визначать.
Після поранення в голову 64-річний чоловік так і не прийшов до тями. Лікарі понад тиждень боролися за його життя.
- Уночі 6 липня в центрі Амстердаму троє людей відкрили стрілянину та поранили одного з найвідоміших у Нідерландах журналіста, кримінального репортера Петера Р. де Вріса. Нападники вистрілили пʼять разів, одна куля потрапила журналісту в голову. Поліція затримала трьох підозрюваних.
- Петер де Вріс здебільшого займався викриттям злочинів кримінального світу. Він, зокрема, виступав радником і довіреною особою свідка в масштабній справі щодо Рідуана Тагі, який вважається главою кримінальної банди та має прізвисько «Машина для вбивств».
- Крім того, Вріс був володарем премії «Еммі» в категорії «Поточні події» 2008 року за розслідування зникнення підлітка Наталі Голловей на Арубі у 2005 році.